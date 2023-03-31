『【レコード】BEHIND IRON BARS - Nightmares Of A Fatal Man / Good Times (Life Is Whatch U Make It-EP) EP US 1996年リリース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 53分に出品され03月16日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,651円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製造国 : US リリース年 : 1996 レーベル : Prism Records 品番 : PRISM-1001 スリ傷有るがプレイＯＫ。LA産の3人組が96にリリースした恐らく彼等唯一のアルバム"Life Is Whatch U Make It"から5曲収録のEP!!ブリブリなベースラインに乗ったピーヒャラシンセがたまらないGチューンA-1、ピアノが美しい正統派Gファンクチューンに控えめな女性コーラスのフックが切ないA-2、スムースなストリングスのイントロに女性ボーカルのフックで悶絶間違いないアーバンメロウチューンのA-5、ブリブリなファンクチューンA-3等全曲間違いない仕上がりなのに、さらに全曲インスト収録なのもDJにはうれしいですね!!