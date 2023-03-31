『【レコード】BEHIND IRON BARS - Nightmares Of A Fatal Man / Good Times (Life Is Whatch U Make It-EP) EP US 1996年リリース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 53分に出品され03月16日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,651円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製造国 : US リリース年 : 1996 レーベル : Prism Records 品番 : PRISM-1001 スリ傷有るがプレイＯＫ。LA産の3人組が96にリリースした恐らく彼等唯一のアルバム"Life Is Whatch U Make It"から5曲収録のEP!!ブリブリなベースラインに乗ったピーヒャラシンセがたまらないGチューンA-1、ピアノが美しい正統派Gファンクチューンに控えめな女性コーラスのフックが切ないA-2、スムースなストリングスのイントロに女性ボーカルのフックで悶絶間違いないアーバンメロウチューンのA-5、ブリブリなファンクチューンA-3等全曲間違いない仕上がりなのに、さらに全曲インスト収録なのもDJにはうれしいですね!!
【レコード】MR. AMC & LIL C - BREAKADAWN / TALKIN $**T 12 US 1998年リリース
¥ 7651
【レコード】G-STYLZ - NIGHT FEVER / O.G. ACE K.D. 12 US 1995年リリース
¥ 7651
BIG SEAN - HALL OF FAME OF FAME 2xLP US 2013年リリース
¥ 7651
VIKTOR VAUGHN a.k.a. MF DOOM - VAUDEVILLE VILLAIN: GOLD EDITION (ALBUM + BONUS RECORD) 3xLP US 2011年リリース
¥ 7651
WIZ KHALIFA ft Juicy J， Snoop Dogg， T-Pain - BLACK & YELLOW (G MIX) 12 US 2011年リリース
¥ 7651
FUNKDOOBIEST - BROTHAS DOOBIE LP US 1995年リリース
¥ 7651
CRAIG MACK - PROJECT: FUNK DA WORLD LP US 1994年リリース
¥ 7651
FUNKDOOBIEST - WHICH DOOBIE U B? LP US 1993年リリース
¥ 7651
GOTTI DOG - Money Makes The World Revolve / Aint No Love (What You Doin Foe Me?-EP) EP US 1999年リリース
¥ 7651
T.W.D.Y. / ALT， JV， Baby Beesh， Cisco， Mr Gee， C Blunt， Sure 2 B， & Big Robn - CALI 4 NI YEY / PLAYERS CITY 12 US 2000年リリース
¥ 7651
Zdechly Osa - Sprzedalem Dupe - Smoke Green Vinyl LP レコード 輸入盤
¥ 7641
K-Mack K-Mack UNLIMITED UNLIMITED
¥ 7637
【輸入盤LPレコード】VA / Hydeout Productions: 2nd Collection(2023/3/10発売)
¥ 7630
【輸入盤LPレコード】Pete Rock/C.L. Smooth / Mecca & The Soul Brother(ピート・ロック&CLスムース)
¥ 7630
[輸入盤LPレコード]Lazza / Sirio(2023/3/31発売)
¥ 7630
【輸入盤LPレコード】Don Joe & Shablo / Thori & Rocce(2022/6/17発売)
¥ 7630
【輸入盤LPレコード】Nicki Minaj / Pink Friday (10th Anniversary) (Colored Vinyl) (Deluxe Edition) (Pink)(2021/11/19発売)(ニッキーミナージュ)
¥ 7630
[輸入盤LPレコード] Black Menace / Really Doe (2023/5/12発売)
¥ 7630
落札価格7651円
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終了
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