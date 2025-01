DVD/趣味教養/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rule the Stage -track.2- (本編DVD+特典DVD+CD) (初回限定版)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

趣味教養 (ヒプノシスマイク-D.R.B-Rule the Stage、世古口凌、前山剛久、滝澤諒、鮎川太陽、荒木宏文、宮城紘大、EVIL LINE RECORDS)

2021年2月3日 発売





CD:1

1.Dont Pass The Mic -Rule the Stage track.2-

2.Trap Of "Fling"

3.Blast Wolf

4.アサクサBounce

5.The Novelist

6.音宴

7.GAMBLE ZANMAI

8.争いのない世界

9.Betting Battle

10.葛藤

11.雨

12.麻天狼 vs 鬼瓦ボンバーズ

13.Lullaby

14.Dont Pass The Mic(フィナーレ)