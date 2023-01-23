Jennifer Taylor ジェニファーテイラー 【 蓋付 ダストボックス 】 カルトナージュ タッセル ゴミ箱 エステ メイク サロン ネイル【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

サイズ：約24×24×高さ26(cm)

素材・材質：芯材/厚紙 表面/布

デザイン・企画/アメリカ 生産/中国

人気シリーズ「Heirloom 〜ヘアルーム〜」。ベージュのジャガードファブリックは、フェミニンでありながらクラシックな上質感が漂います。

ドレッサーサイドや洗面所に丁度いい、少し小ぶりなジェニファーテイラー製蓋付ダストボックスです。



【商品説明】

少しだけお付き合いください。



人気シリーズ「Heirloom ~ヘアルーム~」。ベージュのジャガードファブリックは、フェミニンでありながらクラシックな上質感が漂います。



ドレッサーサイドや洗面所に丁度いい、少し小ぶりなジェニファーテイラー製蓋付ダストボックスです。



女性の心を擽るタッセルを使いエレガントで高級感の有るデザインと実用性を兼ね備えた商品です。



外からは見えないようにゴミ袋をセットできます。



中は汚れ防止の為ナイロン地貼りです。



魅せるインテリアとしての満足感はもちろん、来客時には圧倒的優越感にも浸れます。



残念ではございますが私どもの努力不足につき、



【当店からの連絡】