『エムディーエス MDS-TCCHI10XBK CHUWI Hi10X用手帳型レザーケース ブラック (MDSTCCHI10XBK)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 14時 44分に出品され03月26日 14時 44分に終了予定です。即決価格は7,651円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品概要：CHUWI Hi10X用手帳型レザーケース ブラック