BRITNEY SPEARS - IN THE ZONE-LP SAMPLER (WHITE) EP JAPAN 2004年リリース【2025年度カレンダ】

商品情報

製造国 : JAPAN リリース年 : 2004 レーベル : WHITE 品番 : 82878-57315-1 再入荷MadonnaをfeatしてPV共々話題になった"Me Against The Music"に続く、名実共にトップスターへと成長したブリトニーのCDのみのアルバム"In The Zone"から6曲をカットしたサンプラーEP盤!まずMadonnaをfeatして話題になった"Me Against The Music"、Ying Yang Twinsをfeatしてサウス風味満点に仕上げた"(I Got That) Boom Boom"、R Kellyが仕上げたフロアチューン"Outrageous"、P.Diddyが手掛けた"The Answer"、"The Hook Up"、"Me Against The Music-Rishi Richs Mix"を収録した話題盤!