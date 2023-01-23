『(取寄) ノースフェイス ユース パッカブル ウィンド ジャケット The Face The Face【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 16時 11分に出品され04月18日 16時 11分に終了予定です。即決価格は7,651円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：The North Face:ノースフェイス
商品名：The North Face Youth Packable Wind Jacket
ユース パッカブル ウィンド ジャケット
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Vintage White
プライマリ シェル ファブリック:ポリエステル
特徴:伸縮性のある袖口、フード、耐水、防風
背面長:57.15cm
生地重量:3.7 オンス / 平方ヤード
製品技術:DWR、ザ ノース フェイス ウィンドウォール
性別:キッズ
ジャケットの長さ:ヒップ
フィットタイプ:レギュラーフィット
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落札価格7651円
357 入札履歴
終了
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