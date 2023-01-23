『ライオン事務器 デスク上置棚 電話機台 FW型 ロータリー型【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 06時 47分に出品され03月28日 06時 47分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ライオン事務器 デスク上置棚 電話機台 FW型 ロータリー型



【商品説明】

・【タイプ】ロータリー型

・【回転】360回転

・【材質】ABS樹脂製

・【耐荷重】5kgまで

・【適用機種】フリータイプ

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。