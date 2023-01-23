『山善 折りたたみ デスク 幅80×奥行40×高さ70cm 木製 コンパクト 完成品 ナチュラル TPD-8040H(NA) 在宅勤務【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 33分に出品され03月09日 02時 33分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 折りたたみ デスク 幅80×奥行40×高さ70cm 木製 コンパクト 完成品 ナチュラル TPD-8040H(NA) 在宅勤務



【商品説明】

・内寸:テーブル下=幅70×高さ68.5cm

・原産国:中国

・完成品(組立不要)

・折りたたみ時サイズ:幅80×奥行76×厚み7cm

・本体サイズ:幅80×奥行40×高さ70cm

・材質:天然木パイン(ラッカー塗装)

・耐荷重:天板=20kg

X01ANCY5WI



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 81.00 cm

奥行 : 86.00 cm

重量 : 6.76 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。