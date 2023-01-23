『山善 折りたたみ デスク 幅80×奥行40×高さ70cm 木製 コンパクト 完成品 ナチュラル TPD-8040H(NA) 在宅勤務【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 33分に出品され03月09日 02時 33分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 折りたたみ デスク 幅80×奥行40×高さ70cm 木製 コンパクト 完成品 ナチュラル TPD-8040H(NA) 在宅勤務
【商品説明】
・内寸:テーブル下=幅70×高さ68.5cm
・原産国:中国
・完成品(組立不要)
・折りたたみ時サイズ:幅80×奥行76×厚み7cm
・本体サイズ:幅80×奥行40×高さ70cm
・材質:天然木パイン(ラッカー塗装)
・耐荷重:天板=20kg
X01ANCY5WI
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 81.00 cm
奥行 : 86.00 cm
重量 : 6.76 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
クロシオ デスク 幅100cm 奥行29cm 学習机 コンパクト 薄型 ウォールナット
¥ 7747
クロシオ デスク 幅100cm 奥行29cm 学習机 コンパクト 薄型 ブラック
¥ 7747
クロシオ デスク 幅100cm 奥行29cm 学習机 コンパクト 薄型 ホワイト
¥ 7747
クロシオ デスク 幅100cm 奥行29cm 学習机 コンパクト 薄型 ウォールナット
¥ 7747
白井産業 デスク ナチュラルブラウン 幅90 高さ72 奥行39.8cm GAR-7090DESK ガレンタ
¥ 7746
ナカバヤシ テーブル オフィスデスク 100x60cm ナチュラル木目 HEM-1060NM
¥ 7742
サカベ フリーテーブル 75×60cm テーブル デスク 机 パソコンデスク ブラック TY-7560BK
¥ 7742
ローデスク 幅60cm DEWEL 50kg荷重 サイドワゴン パソコンデスク ロータイプ テレワーク 高さ調整 可動棚付き キャスター付き
¥ 7742
YDH パソコンデスク l字 pc・ゲーミングデスク 机 ワークデスク 2段可動棚 左右両対応 書斎 パソコンラック オフィス シンプル ワ
¥ 7740
Eternal Wings NEW多機能 サイドテーブル 昇降式テーブル ベッドサイドテーブル デスク 机 pcデスク パソ コンデスク て
¥ 7730
不二貿易 折りたたみ デスク 机 幅70×奥行45×高さ69cm ミディアムブラウン 学習デスク リモートワーク ミラン 95782
¥ 7720
不二貿易 折りたたみ デスク 机 幅70×奥行45×高さ69cm ミディアムブラウン 学習デスク リモートワーク ミラン 95782
¥ 7720
ナカバヤシ テーブル オフィスデスク 80x60cm ナチュラル木目 HEM-8060NM
¥ 7679
コーナン オリジナル シンプルデスク 8075 ホワイト/ナチュラル
¥ 7675
コーナン オリジナル LIFELEX OAデスク 1255 WH/NA ホワイト/ナチュラル 幅120×奥行55×高さ72cm
¥ 7675
コーナン オリジナル シンプルデスク 8075 ブラック/ブラウン
¥ 7675
岩附 チェア デスクチェア 木製 天然木 シンプル 椅子 ダイニングチェア 白 ホワイト ホワイトウォッシュ IW-1270
¥ 7664
岩附 チェア デスクチェア 木製 天然木 シンプル 椅子 ダイニングチェア 白 ホワイト ホワイトウォッシュ IW-1270
¥ 7663
落札価格7650円
723 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！