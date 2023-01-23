『EFGS Xperia 10 ? 手帳型 ケース エンボスクロコ レッド MSカードケース 右開き xperia10? TPU 手帳 ケース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 04時 51分に出品され04月21日 04時 51分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EFGS Xperia 10 ? 手帳型 ケース エンボスクロコ レッド MSカードケース 右開き xperia10? TPU 手帳 ケース
【商品説明】
・※サンプル画像は Xperia 10III です。 サイズ感は変わりますので予めご了承下さい。
・※予告なく、仕様変更される場合がございます。
・弊社オリジナルのエンボスクロコダイル。リアルクロコダイルのように忠実に再現されたエンボスクロコダイルとなります。※モニター環境等により色味が違って見える場合がございます予めご了承ください。
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 16.70 cm
奥行 : 21.30 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7650円
280 入札履歴
終了
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