『Fida Durable Slip Lead Dog Leash 6 FT x 3/8inch Heavy Duty Dog Loop Leash Comfortable Strong Rope【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 02時 22分に出品され03月30日 02時 22分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Fida Durable Slip Lead Dog Leash， 6 FT x 3/8"" Heavy Duty Dog Loop Leash， Comfortable Strong Rope Slip Leash for Small Dogs and Puppies， No Pull Pet Training Leash with Highly Reflective(3/8""， Blue)ブランド：Fida商品サイズ：Small(3/8""-6ft)高さ：3.4 cm横幅：10.4 cm奥行：26.9 cm 商品番号：色：Blue素材：Metal
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落札価格7650円
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