『Joytale Step in Dog Harness 12 Colors Breathable Mesh Vest Harness Reflecti【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 03時 21分に出品され04月24日 03時 21分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Joytale Step in Dog Harness，12 Colors，Breathable Mesh Vest Harness，Reflective Soft Padded Harnesses for Small and Medium Dogs，Black，Lブランド：Joytale商品サイズ：L--Chest: 18.5-21.5高さ：4.6 cm横幅：14.8 cm奥行：19.4 cm 商品番号：色：Black素材：Polyester