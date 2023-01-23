『K-ART.JAPAN 置き時計・掛け時計 ブルー サイズ:W26.5×26.5×D4.5cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 14時 08分に出品され04月05日 14時 08分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 K-ART.JAPAN 置き時計・掛け時計 ブルー サイズ:W26.5×26.5×D4.5cm