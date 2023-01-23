『shrradoo リュック タウンリュック ビジネスリュック バックパック 大容量 軽量 防水 丈夫 カジュアル 17インチ PC収納可能【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 34分に出品され03月30日 13時 34分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

shrradoo リュック タウンリュック ビジネスリュック バックパック 大容量 軽量 防水 丈夫 カジュアル 17インチ PC収納可能



【商品説明】

・【上質な素材】上質なポリエステルオックスフォード生地を採用し、撥水性に優れ、急な雨や汚れなどからバッグの中身を守り、お 手入れも便利です。また、耐摩耗性があり、引き裂きに強く、長持ちしてご利用頂けます。更に、背面には厚みのあるクッション 材を内蔵し、長時間に背負っても楽々で、快適な使い心地を楽しめます

・【充実した収納機能】サイズ：約縦50cm×横32cm×マチ20cm、収納可能サイズ: 35L、重さ：1.0Kg。14個のポケット が設計されており、A4サイズの書類、17インチのPC、教科書、傘、衣類、飲み物、お弁当などを納められ、大容量収納機能 を実現します。通勤通学や旅行、出張などにおすすめし



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 47.29 cm

奥行 : 68.30 cm

重量 : 1.37 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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