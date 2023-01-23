『(ブルーム) BLOOM おしゃれ 縦型トートビジネスバッグ Ａ4ファイル対応 仕分け収納 2WAY ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 07時 04分に出品され05月09日 07時 04分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(ブルーム) BLOOM おしゃれ 縦型トートビジネスバッグ Ａ4ファイル対応 仕分け収納 2WAY ブラウン



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 調節可能， 取り外し可能

・留め具の種類: 面ファスナー

・表地: ポリエステル，合成皮革



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 39.40 cm

奥行 : 57.70 cm

重量 : 1.84 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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縦型トートビジネスバッグ

Ａ4ファイル対応

仕分け収納

2WAY

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