『VRS iPhone XR 対応 ケース 手帳型 本革 ベルト/マグネット なし ハンドメイド レザー 手帳 カバー カード 収納 付 スマ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 09分に出品され03月08日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VRS iPhone XR 対応 ケース 手帳型 本革 ベルト/マグネット なし ハンドメイド レザー 手帳 カバー カード 収納 付 スマ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 19.80 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7650円
480 入札履歴
終了
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