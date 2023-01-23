『GIRLS’GENERATION COMPLETE VIDEO COLLECTI.. ／ 少女時代 (DVD)【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 11時 24分に出品され04月15日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD発売日:2012/09/26収録曲: / GENIE [Japanese ver.] / GENIE [Japanese ver.] / Gee [Japanese ver.] / Gee [Japanese ver.] / Run Devil Run [Japanese ver.] / Run Devil Run [Japanese ver.] / MR.TAXI [Japanese ver.] / MR.TAXI [Ja