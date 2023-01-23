『KY LEE 照明 ペンダントライト 駿河竹千筋細工 和モダン ダイニング用 食卓用 寝室 和室 玄関 階段 吹き抜け 廊下 ホール LED【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 10時 45分に出品され04月19日 10時 45分に終了予定です。即決価格は7,649円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KY LEE 照明 ペンダントライト 駿河竹千筋細工 和モダン ダイニング用 食卓用 寝室 和室 玄関 階段 吹き抜け 廊下 ホール LED
【商品説明】
・アジアンテイストや和室などはもちろん、モダンテイストやアンティーク調の家具にあわせて、お使いになるのも大変お洒落おすすめの使用所：食卓、リビング、 居間などの生活空間と、カフェ、レストランなどの商業スペース 。
・サイズ：シェード直径23cm・高さ25cm・コード長さ約100cm。材質：竹 照明面積：約3～5平方メートル。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・光源の種類：E26口金（電球は別売り） ・白熱電球対応 ・電球型蛍光灯対応 ・LED電球対応。ASIN:B074KHCHRH、B07L9C62SW。
・
X075B2T67C
【サイズ】
高さ : 25.70 cm
横幅 : 26.80 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7649円
877 入札履歴
終了
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