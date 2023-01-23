『Mobile Edge バックパック 17.3インチ用 キャンバス グリーン MECBP9【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 22時 59分に出品され03月13日 22時 59分に終了予定です。即決価格は7,649円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mobile Edge バックパック 17.3インチ用 キャンバス グリーン MECBP9



【商品説明】

・カラー: グリーン

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 11.43 cm

横幅 : 38.10 cm

奥行 : 57.15 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。