『東京西川 Sanderson/サンダーソン アクリル敷きパッド （シングル） SD3630 日本製 泉大津 （レッド）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 51分に出品され03月28日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

東京西川 Sanderson/サンダーソン アクリル敷きパッド （シングル） SD3630 日本製 泉大津 （レッド）



【商品説明】

・サイズ：約100cm×205cm （キルティング製品許容範囲+5％・-3％）

・素材：表/パイル：アクリル100％ 地糸：ポリエステル100％ 裏/ポリエステル65％・綿35％

・製造：日本

・詰めもの：ポリエステル100％



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。