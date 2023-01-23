『エルエルビーン ウィメンズ ソフト・コットン・ラグビー ストライプ 米国フィット・プチ Mサイズ Royal Plum Multistrip【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 02分に出品され03月31日 00時 02分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「L.L.Bean(エルエルビーン)」より引用"



【商品名】

エルエルビーン ウィメンズ ソフト・コットン・ラグビー ストライプ 米国フィット・プチ Mサイズ Royal Plum Multistrip



【商品説明】

・【サイズの選び方】こちらの商品は「米国フィット」です。米国フィットは、L.L.Bean米国本社とまったく同じサイズ規格の商品です。日本で販売されている国内メーカーの一般的なサイズに比べ、1サイズほど大きめに作られています。

・【商品情報】当社のクラシックが生まれ変わって登場。過去にお客様に人気のあったアイテムを、新鮮でカラフルな色合いでリバイバルさせたクラシックなラグビー・シャツ。1980年代のアーカイブを、ソフトな素材とフェミニンなシルエットでお届けします。適度なゆとりのすっきりとしたフィット。シャンブレー



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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ウィメンズ

ソフト・コットン・ラグビー

ストライプ

米国フィット・プチ

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Royal

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