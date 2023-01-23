『TDK AD 120分 ノーマル カセットテープ AD-120M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 21時 18分に出品され03月09日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TDK AD 120分 ノーマル カセットテープ AD-120M



【商品説明】

・120分 (片面60分)

・Type I ノーマルポジション



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 10.80 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。