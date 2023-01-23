『[イーストボーイ] リュックサック デイパック レインカバー付 28L レディース EBA28 (ブラック／ミント)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 01時 28分に出品され04月23日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シンプルなデザインで通学や部活などに最適。驚くほど軽量で身体の負担を軽減します。正面ポケット内部のファスナーポケットは抗菌加工が施された生地を使用しています。電子機器類が収納できるポケット付き。背面にはシークレットポケットがあり、貴重品を収納するのにぴったりです！本体生地はテフロン加工が施されています。リフレクタープリントが施されたレインカバー付きで雨の日も安心！本体生地、レインカバーは撥水加工を施しています。背面はクッション性、通気性あるメッシュ素材で快適な背負い心地。チェストベルトでホールド感ＵＰ！ロゴの刺繍がポイント！B4サイズが収納可能。
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落札価格7648円
690 入札履歴
終了
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