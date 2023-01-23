『Ｆｒｅｅｓｉａ シンプル ファッショナブル レディース メンズ 大容量 ビジネス 旅行 通勤 通学 に 便利 ＰＣ バッグ 防水 盗難防止【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 09時 06分に出品され03月21日 09時 06分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ｆｒｅｅｓｉａ シンプル ファッショナブル レディース メンズ 大容量 ビジネス 旅行 通勤 通学 に 便利 ＰＣ バッグ 防水 盗難防止
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 39.20 cm
奥行 : 46.80 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7648円
903 入札履歴
終了
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