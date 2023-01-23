『Enmain リュック レディース ショルダー 本革レザー 3way リュックサック おしゃれ 大人 防犯 防水 ビジネス 通勤 通学 旅行【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 06時 47分に出品され03月28日 06時 47分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Enmain リュック レディース ショルダー 本革レザー 3way リュックサック おしゃれ 大人 防犯 防水 ビジネス 通勤 通学 旅行
【商品説明】
・【サイズ】大容量リュックサック約：33.7ｘ32.5ｘ16cm、重さ: 約0.93kg
・【収納力】本革、ポケット沢山、防水、13インチipadが楽々収納できます。
・【後ろに開くファスナーデザイン】リュックの背面には、盗難防止のための大きな独立したジップポケットがあり、荷物の出し入れがしやすいように使いやすい開閉口になっています。
・ストラップの種類: 3way
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
リベルトエドウィン ビジカジリュック 83LB74 テレワーク対応 抗菌 PCケース付き A4 通勤 通学 メンズ パソコン バックパック
¥ 7647
FENRUIEN リュック メンズ ビジネスリュック 大容量 マチ拡張 17.3インチPC収納可能 耐衝撃 防水 27-40L 盗難防止バッ
¥ 7647
AISFA リュック メンズ リュックサック バックパック 防水レバー付き 17インチ PC ビジネスリュック ラップトッ?
¥ 7647
EVERNEW ハンディバックパック 品番:BB1901 色:ネイビー
¥ 7647
EVERNEW ハンディバックパック 品番:BB1901 色:オリーブ
¥ 7647
EVERNEW ハンディバックパック 品番:BB1901 色:チャコールグレイ
¥ 7647
EVERNEW ハンディバックパック 品番:BB1901 色:ブラック
¥ 7647
ルクス フラップminiリュック sby2122p-00s レディース キャメル
¥ 7647
ミステリーランチ フルムーン 19761330 ハマス
¥ 7647
アウトドアプロダクツ DAY PACK 4052EXPT
¥ 7647
ストームクロス (STORMCROS) 大型バッグ ショルダーバッグ 衣納 ボストンバッグ トラベルバッグ 大きいバッグ 旅行 カバン 自衛
¥ 7647
BRANSHERY 防水 ボストンバッグ ダッフルバッグ 3way トラベルバッグ 旅行バッグ アウトドアバッグ 防水仕様 大容量 60L
¥ 7647
[アンブロ] リュックサック UUATJA04
¥ 7646
zepirion 2倍に拡張できる薄型 ビジネスリュック 薄型 撥水 拡張機能 リュック カバン バッグ メンズ 鞄 15.6インチ PC
¥ 7646
[Ｗｈａｔｎａ] 2way 天 然 牛革 ショルダーバッグ メンズ 斜め掛け胸バッグipad 9.7 収納可 縦型 メンズ ビジネス
¥ 7646
ビジネスリュック 3wayリュック 撥水加工 多機能 44*30*16cm大容量 防水 充電ポート 22L-37Lマチ拡張 15.6インチ
¥ 7646
ビジネスリュック 3wayリュック 撥水加工 多機能 44*30*16cm大容量 防水 充電ポート 22L-37Lマチ拡張 15.6インチ
¥ 7646
CAI ビジネスリュック | バックパック バッグ リュックサック 軽量 極薄 2way マチ拡張可能 ブランド ビジネスバッグ 大人 ビジネス (ブラック)
¥ 7646
落札価格7648円
858 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！