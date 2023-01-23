『BUFFALO ミニステーション USB3.1(Gen1)/USB3.0用ポータブルHDD 1TB HD-PCFS1.0U3-BBA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 54分に出品され03月12日 07時 54分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BUFFALO ミニステーション USB3.1(Gen1)/USB3.0用ポータブルHDD 1TB HD-PCFS1.0U3-BBA
【商品説明】
・サイズ:(幅×高さ×奥行):76×14×115mm※本体のみ(突起物除く)、質量:約150g※本体のみ
・シンプル&コンパクト。PCデータの保存に最適
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・容量:1TB
・対応するパソコン:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac、対応OS:Windows 10(64/32)/8.1(64/32)/7(64/32)、OS X 10.11以降
・接続規格:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7648円
794 入札履歴
終了
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