『BUFFALO ミニステーション USB3.1(Gen1)/USB3.0用ポータブルHDD 1TB HD-PCFS1.0U3-BBA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 54分に出品され03月12日 07時 54分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BUFFALO ミニステーション USB3.1(Gen1)/USB3.0用ポータブルHDD 1TB HD-PCFS1.0U3-BBA



【商品説明】

・サイズ:(幅×高さ×奥行):76×14×115mm※本体のみ(突起物除く)、質量:約150g※本体のみ

・シンプル&コンパクト。PCデータの保存に最適

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・容量:1TB

・対応するパソコン:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac、対応OS:Windows 10(64/32)/8.1(64/32)/7(64/32)、OS X 10.11以降

・接続規格:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 15.60 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。