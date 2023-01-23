『ELP 光学ズーム Webカメラ 200万画素 低照度 ウェブカメラ 5-50mm 可変焦点レンズ Web会議用 カメラ UVC PC H.【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 02時 22分に出品され03月20日 02時 22分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ELP 光学ズーム Webカメラ 200万画素 低照度 ウェブカメラ 5-50mm 可変焦点レンズ Web会議用 カメラ UVC PC H.
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 11.40 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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