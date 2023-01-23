『pc 水冷 タンク 冷却用リザーバ シリンダー水冷タンク 水冷クーラー タンク 円筒形水タンク G1 / 4ねじ 耐熱性 耐久性 軽量 透明【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 15時 41分に出品され03月15日 15時 41分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
pc 水冷 タンク 冷却用リザーバ シリンダー水冷タンク 水冷クーラー タンク 円筒形水タンク G1 / 4ねじ 耐熱性 耐久性 軽量 透明
【商品説明】
・【入口および出口インターフェイス】G1 / 4ねじ。耐熱性アクリルタンク：信頼性が高く、軽量のPOMとPMMA構造、透明度と耐久性が高いです。
・【厚い管壁】水冷タンクは厚い管壁、途方もない圧力を支えることができます。ポンプは防水性と耐久性があり、長寿命です。
・【商品仕様】材質：PMMA + POM +陽極アルミ。色：黒+透明度。タンクの長さ：110 mm、160 mm、210 mm、300 mm（オプション）。穴のサイト：G1 / 4 Thread。定格電流：0.8A。定格電力：19W。ウォーターポンプ流量：800L / H。始動電圧：12V。最大電圧：13.5V。電源インターフェース：ビッグ4ピ
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 3.00 cm
奥行 : 5.00 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7648円
775 入札履歴
終了
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