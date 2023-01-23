『ベビーカー b型 軽量 B型ベビーカー バギー おしゃれ 折りたたみベビーカー 四季通用 折りたたみ コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び 日よけ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 18時 15分に出品され04月08日 18時 15分に終了予定です。即決価格は7,648円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：45ｘ67ｘ39ｘ95CM

折りたたみ：25ｘ29ｘ102CM



付属品：

取り外し可能な手すり、置物かご、ベルト、ござ、レインカバー、哺乳瓶カップ棚、保温綿マット、おでかけベルト、蚊帳



生後１ヶ月から36ヶ月まで使える軽量ベビーカー！

1台を長く使いたいという人におすすめです！

片手でラクラクワンタッチ開閉

収納も簡単、壁さえあれば自立します。

3.8kgの軽さで楽々移動できます

赤ちゃんが寝てしまっても大丈夫なリクライニング機能

お母さんが物を置くのに便利なかご！