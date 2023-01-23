『エバニュー(EVERNEW) 山岳飯盒弐型 EBY636【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 11時 44分に出品され05月07日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,647円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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自衛隊官給品 戦闘飯盒2型 の、山岳仕様バージョン。

サイズ : 168x深さ80mm(本体)/180x深さ45mm(フタ)/165x深さ38mm(ナカゴ)/

容量 : 900ml(本体)/550ml(フタ)/400ml(ナカゴ)

素材 : 本体/アルミニウム(アルマイト加工) ハンドル/ステンレス

質量 : 183g(本体)/113g(ハンドル)/74g(ナカゴ)