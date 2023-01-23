『メジャークラフト 釣り竿 スピニングロッド 3代目 クロステージ シーバス CRX-902ML 9.0フィート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 21分に出品され03月03日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,647円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メジャークラフト 釣り竿 スピニングロッド 3代目 クロステージ シーバス CRX-902ML 9.0フィート



【商品説明】

・PEライン(号):0.8-2

・アクション:レギュラー ファースト

・ライン(lb):8-14

・ルアー荷重(g):10-30

・ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング

・使用可能な釣種:シーバス

・長さ(ft):90"



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 145.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。