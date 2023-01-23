『メジャークラフト 釣り竿 スピニングロッド 3代目 クロステージ シーバス CRX-902ML 9.0フィート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 21分に出品され03月03日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,647円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メジャークラフト 釣り竿 スピニングロッド 3代目 クロステージ シーバス CRX-902ML 9.0フィート
【商品説明】
・PEライン(号):0.8-2
・アクション:レギュラー ファースト
・ライン(lb):8-14
・ルアー荷重(g):10-30
・ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング
・使用可能な釣種:シーバス
・長さ(ft):90"
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 145.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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終了
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