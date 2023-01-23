『キャンディ Candy K10 淡水パール 1粒リング rhets-tp-yg 日本サイズ8号【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 21時 55分に出品され04月19日 21時 55分に終了予定です。即決価格は7,647円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャンディ Candy K10 淡水パール 1粒リング rhets-tp-yg 日本サイズ8号



【商品説明】

・原産国:日本

・巾着袋とケースが付きます。

・最大幅約2.5mmとなります。

・素材:K10イエローゴールド



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ キャンディ

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日本サイズ8号