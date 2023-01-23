『キャンディ Candy K10 淡水パール 1粒リング rhets-tp-yg 日本サイズ8号【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 21時 55分に出品され04月19日 21時 55分に終了予定です。即決価格は7,647円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャンディ Candy K10 淡水パール 1粒リング rhets-tp-yg 日本サイズ8号
【商品説明】
・原産国:日本
・巾着袋とケースが付きます。
・最大幅約2.5mmとなります。
・素材:K10イエローゴールド
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 8.50 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7647円
436 入札履歴
終了
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