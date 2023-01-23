『(クリックリーダー)Clic Readers クリックユーロ 老眼鏡 EIG アイスバーグ +1.50 老眼【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 48分に出品され03月09日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,647円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(クリックリーダー)Clic Readers クリックユーロ 老眼鏡 EIG アイスバーグ +1.50 老眼
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 24.60 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7647円
159 入札履歴
終了
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