『KATOMOKU plywood clock 18 km-110BRC ブラック 電波時計 連続秒針 φ304mm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 14分に出品され03月23日 12時 14分に終了予定です。即決価格は7,647円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATOMOKU plywood clock 18 km-110BRC ブラック 電波時計 連続秒針 φ304mm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 1.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。