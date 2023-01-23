『日本語ガイドブック(112p)付 Texas Instruments BA II Plus Professional Financial Calcul【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 14時 33分に出品され03月06日 14時 33分に終了予定です。即決価格は7,647円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1年間保証，日本語ガイドブック(112p)，クイックレファレンスカード(英文)，ボタン電池CR2032内蔵

年金，抵当，リース，貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。

割賦返済計画を作成できます。

最大4桁の頻度を持つ，金額の一定でない，32個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。

2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して，債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。