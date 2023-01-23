『20色から選べる マイクロファイバー パッド一体型ボックスシーツ 中わたボリュームタイプ ワイドキング アイボリー【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 21時 41分に出品され04月19日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,646円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 20色から選べる!マイクロファイバー パッド一体型ボックスシーツ【中わたボリュームタイプ】 ワイドキング アイボリー