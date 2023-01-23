『ZUGU iPad Air5 2022 / Air4 2020 ケース 10.9インチ 第5世代 / 第4世代 極薄 落下衝撃保護 8段階ス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 15時 52分に出品され04月02日 15時 52分に終了予定です。即決価格は7,646円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZUGU iPad Air5 2022 / Air4 2020 ケース 10.9インチ 第5世代 / 第4世代 極薄 落下衝撃保護 8段階ス
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 18.90 cm
奥行 : 25.30 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
MSソリューションズ iPad 2019 10.2inch iOS対応Bluetoothキーボード付タブレットケース ブラック MS-IOS
¥ 7644
elago iPad mini 6 2021 対応 スタンド ケース カバー 強力 マグネット 式 角度調整 可能 iPadスタンド App
¥ 7637
elago iPad Pro 12.9 2022 2021 対応 スタンド ケース カバー 強力 マグネット 式 角度調整 可能 iPadス
¥ 7636
elago iPad Pro 12.9 2022 2021 対応 スタンド ケース カバー 強力 マグネット 式 角度調整 可能 iPadス
¥ 7636
elago iPad Pro 12.9 2022 2021 対応 スタンド ケース カバー 強力 マグネット 式 角度調整 可能 iPadス
¥ 7636
Zenus iPad Air Masstige E-Note Diary ピンク
¥ 7635
MONOCOZZI iPad Mini3対応フォリオケース オートOn-Off機能付 LUCID Translucent Folio クリー
¥ 7635
MOFT公式直営店ノートパソコンケース スリーブケース (13.3インチ， クラシックヌード)
¥ 7634
ZUGU iPad Pro 12.9 第4世代 ケース 2020 / 第3世代 ケース 2018 The Alpha Case 極薄 落下衝撃保
¥ 7632
MOFT 「最新開発」ノートpcケース ノートpcスタンド ノートパソコンケース ノートパソコンスタンド 多機能 ケース/スタンド兼用 ma
¥ 7631
【5のつく日とゾロ目の日は+2%！】マイクロソフト Surface Go タイプカバー KCM-00043 ブラック
¥ 7630
Spigen Galaxy Tab S8 Ultra ケース スリム 軽量 キックスタンド ペン収納 耐衝撃 擦り傷防止 過熱防止 シン・フィット・プロ ACS04342 (ブ
¥ 7630
日本正規代理店品Zenus iPad Air 2 ケース スタンド機能付 Cambridge Diary カーキ ダイアリータイプ Z527
¥ 7629
Mobile Edge Mobile Edge - ウルトラブック Eco-Friendly メッセンジャーバック バッグ - 14/15
¥ 7627
Mobile Edge Mobile Edge - ウルトラブック Eco-Friendly メッセンジャーバック バッグ - 14/15
¥ 7627
Brydge 7.9 キーボード iPad Mini 第4世代と第5世代に対応 アルミニウム ワイヤレス 回転 ヒンジ 180度表示 (スペ
¥ 7618
業界独創な設計・360°回転 iPad 9世代 キーボード ケース iPad 8世代 キーボード 10.2インチ 高精度タッチパッド付き 7
¥ 7617
iPad Pro11キーボードケース 一体式 360°回転 180°反転でき iPad Air4/Air5キーボードカバー 丸型キー タッチ
¥ 7612
落札価格7646円
8 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！