『ZUGU iPad Air5 2022 / Air4 2020 ケース 10.9インチ 第5世代 / 第4世代 極薄 落下衝撃保護 8段階ス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 15時 52分に出品され04月02日 15時 52分に終了予定です。即決価格は7,646円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ZUGU iPad Air5 2022 / Air4 2020 ケース 10.9インチ 第5世代 / 第4世代 極薄 落下衝撃保護 8段階ス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 18.90 cm

奥行 : 25.30 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。