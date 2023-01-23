レザーベルトポーチ レザー ヒップバッグ ウエストバッグ メンズ ウエストポーチ 革 CWLHB-015 (ブラウン)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

レザーベルトポーチ レザー ヒップバッグ ウエストバッグ メンズ ウエストポーチ 革 CWLHB-015 (ブラウン)



【商品説明】

・【素材】 牛革 【サイズ】 H=21.0Cm W=12.0Cm 【仕様】 詳細画像に記載しています。m

・ベルトループはカシメで留めておりますのでベルトに通して着用！

・ポケットにかさばる、スマホや小物を収納してアクティブに行動出来ます。

・上質で柔らかい牛革を使用し革職人の手によるハンドメイドのレザーヒップバッグ

・使い込むほどに革がなじみ、風合いが増していきます。手作り感溢れるレザーバッグ

・留め具の種類: フック

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【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 24.40 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。