『レザーベルトポーチ レザー ヒップバッグ ウエストバッグ メンズ ウエストポーチ 革 CWLHB-015 (ブラウン)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 14分に出品され03月30日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,645円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レザーベルトポーチ レザー ヒップバッグ ウエストバッグ メンズ ウエストポーチ 革 CWLHB-015 (ブラウン)
【商品説明】
・【素材】 牛革 【サイズ】 H=21.0Cm W=12.0Cm 【仕様】 詳細画像に記載しています。m
・ベルトループはカシメで留めておりますのでベルトに通して着用！
・ポケットにかさばる、スマホや小物を収納してアクティブに行動出来ます。
・上質で柔らかい牛革を使用し革職人の手によるハンドメイドのレザーヒップバッグ
・使い込むほどに革がなじみ、風合いが増していきます。手作り感溢れるレザーバッグ
・留め具の種類: フック
・
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 24.40 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
Whatna 2WAYハンドル 牛革 ミニセカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ ボックス型 本革6枚カード収納 カジュアル フォーマル
¥ 7645
ハクバ メンズバッグ 8ポケットカジュアルショルダー ヨコ型 CS1611 8つのポケットで整理しやすい ショルダーバッグ 街ブラ、お散歩、
¥ 7645
デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 再起反射 シンプル スポーツ BLK
¥ 7645
クローム バックパック ROSTOV 2.0 BKRD_BLACK/RED
¥ 7645
Miomao巾着バックパックジムのサックパックボヘミアスタイルの文字列バッグBoho Sinch袋キャンバスの楽勝パックにスポーツギフト
¥ 7645
アヴェンチュラ リュック リュックサック フラップリュック 大容量 レディース メンズ 大人 高校生 RON-30096 ダークグリーン
¥ 7645
アヴェンチュラ リュック リュックサック フラップリュック 大容量 レディース メンズ 大人 高校生 RON-30096 YELLOW
¥ 7645
ビアンキ ショルダーバッグ A4 2WAY クラッチバッグ 斜め掛け おしゃれ メンズ 男性 キャメル
¥ 7645
ビアンキ ショルダーバッグ A4 2WAY クラッチバッグ 斜め掛け おしゃれ メンズ 男性 ブラック
¥ 7645
THE NORTH FACE ノースフェイス ショルダーバッグ SUPER CROSS BAG スーパー クロス バッグ クロスバッグ ミニバッグ メンズ レディース 男性用 女性用 NN2PN65J
¥ 7644
CAPTAIN STAG 杢ポリ リュック式キャリー グレー 1254
¥ 7644
THE NORTH FACE ノースフェイス ショルダーバッグ SLIM CROSS BAG スリム クロス バッグ サコッシュ メンズ レディース 男性用 女性用 NN2PN54J/K/L
¥ 7644
ドーナツ リュック Macaroon Pumpkin X Ivory
¥ 7644
ショルダーバッグ バッグ メンズ 斜めがけ カバン バッグ カジュアル 通勤
¥ 7644
レザートート トートバッグ メンズバッグ レディースバッグ スプリットレザー 牛床革 通勤 通学 A4 ファスナー付き ビジネストート ビジカジ 鞄
¥ 7644
レザートート トートバッグ メンズバッグ レディースバッグ スプリットレザー 牛床革 通勤 通学 A4 ファスナー付き ビジネストート ビジカジ 鞄
¥ 7644
リュック レディース リュックサック 防水 リュック 大容量 リュック レディース リュック リュック 通学 リュック 用 アウトドア
¥ 7644
[デバイス] リュック Work ナイロン2wayミニリュック DRN71098 ブラック
¥ 7644
落札価格7645円
800 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！