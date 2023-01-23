『パナソニック(Panasonic) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル/ストレートタイプ/笠なし型 Hf蛍光灯32形定格出【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 21時 49分に出品され04月12日 21時 49分に終了予定です。即決価格は7,645円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ 3200 lm XLX430NENPLE9
・・Size:3200 lm
・LED(昼白色)
色温度：5000 K
光源寿命40000時間(光束維持率85％)寸法・質量
幅：80 mm
長：1225 mm
高：50 mm
質量：1.8 kg
器具光束：3200 lm
安定器出力型：定格出力型
安定器補足：<出力固定型>
電圧：100〜242 V
照明器具 LED キャビネットライト バーライト キッチンライト 昼白色 ACアダプター付き 節電 コンパクト オシャレ 明るさ調節でき
¥ 7636
2本入り 人感センサーライト 60cm 電球色 室内 LED バー ライト 充電式 3000mAh キャビネットライト 超薄型設計 手元灯
¥ 7636
芳輪 白川 徳用品（60枚入）
¥ 7634
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¥ 7633
ダイコウ LEDキッチンライト DXL81238
¥ 7631
大光電機 DAIKO LED間接照明用器具 LED内蔵 L=312mm 電源内蔵 天井・壁（縦向・横向）・床付兼用 電球色 電気工事必要 ホ
¥ 7629
パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 《ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)》 13W ナチュラル色(3波長形昼白色) FD
¥ 7628
オーム電機 LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ 昼光色 14W 857mm バーライト スリムライト ニッチライ
¥ 7628
パナソニック パルックLEDシーリングライト ~8畳 工事不要 簡単取り付け LE-PC08D
¥ 7624
【法人様限定】パナソニック LGB52085LE1 LEDキッチンライト 昼白色 天井・壁直付型 拡散
¥ 7613
DAIKO LEDチェーン吊り(LED24W・昼光色) DXL-81186
¥ 7612
東芝ライテック FHF32×2インバータ FMB-2-456213R
¥ 7600
大光電機 LED浴室灯/DXL-81085B
¥ 7595
LGW80250LE1 LEDポーチライト(電気工事必要)パナソニックPanasonic
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ハタヤ(HATAYA) シンサンデーリール 標準型 温度センサー付 20m C-20S
¥ 7579
パナソニック NNFB84665 非常用照明器具 電源別置型
¥ 7578
LED蛍光灯40W形120cm 10本 グロー式工事不要 昼白色 慧光 120P-10set
¥ 7574
落札価格7645円
605 入札履歴
終了
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