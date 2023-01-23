『パナソニック(Panasonic) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル/ストレートタイプ/笠なし型 Hf蛍光灯32形定格出【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 21時 49分に出品され04月12日 21時 49分に終了予定です。即決価格は7,645円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 3200 lm XLX430NENPLE9

・・Size:3200 lm

・LED(昼白色)

色温度：5000 K

光源寿命40000時間(光束維持率85％)寸法・質量

幅：80 mm

長：1225 mm

高：50 mm

質量：1.8 kg

器具光束：3200 lm

安定器出力型：定格出力型

安定器補足：<出力固定型>

電圧：100〜242 V