『セイコークロック 掛け時計 電波 アナログ 木枠 天然色木地 KX311B【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 23時 11分に出品され03月14日 23時 11分に終了予定です。即決価格は7,645円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セイコークロック 掛け時計 電波 アナログ 木枠 天然色木地 KX311B



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 39.40 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 1.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。