『クーポン有│カラコン 2week 度あり 度なし エンジェルアイズ2ウィークUVM 6枚入 4箱│アキュビュー ディファイン 代替えに【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 06時 47分に出品され04月02日 06時 47分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※販売終了2ウィークアキュビューディファインや
アーティラル(ARTIRAL)エルージュ(eRouge)ゼル(ZERU)からの代替えにも
ナチュラル系小さめは30代40代でも自然な瞳
【AngelEyes 2week UVM】
エンジェルアイズ2weekUVモイスト
2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ
1箱6枚入り
BC:8.6mm
DIA:14.0mm
着色外径:12.8mm
着色内径:7.9mm
含水率:38％
度数:±0.00(度なし)〜-10.00
カラー:アクセントブラック、ヴィヴィッドブラウン
UVカット:あり
モイスト機能:あり(MPCポリマー)
医療機器承認番号:30100BZX00026A05
【お届け】
15時迄のご注文・ご入金確定で即日発送
※在庫状況によりご希望に添えない場合があります
※土日祝は発送休業
ネコポスは発送後1-3日でポストへ配達
ポスト内の盗難による保障は一切ありません
最も安全性が高いサンドイッチ製法
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-8.00 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-6.50 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-5.75 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-5.75 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.50 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.50 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.00 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.00 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-3.25 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-2.00 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-2.00 度あり) 4個セット
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落札価格7644円
8 入札履歴
終了
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