クーポン有│カラコン 2week 度あり 度なし エンジェルアイズ2ウィークUVM 6枚入 4箱│アキュビュー ディファイン 代替えに【新年の贈り物】

商品情報

※販売終了2ウィークアキュビューディファインや

アーティラル(ARTIRAL)エルージュ(eRouge)ゼル(ZERU)からの代替えにも

ナチュラル系小さめは30代40代でも自然な瞳



【AngelEyes 2week UVM】

エンジェルアイズ2weekUVモイスト

2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ

1箱6枚入り

BC:8.6mm

DIA:14.0mm

着色外径:12.8mm

着色内径:7.9mm

含水率:38％

度数:±0.00(度なし)〜-10.00

カラー:アクセントブラック、ヴィヴィッドブラウン

UVカット:あり

モイスト機能:あり(MPCポリマー)

医療機器承認番号:30100BZX00026A05



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最も安全性が高いサンドイッチ製法



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