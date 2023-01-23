『カラコン 2week 度あり 度なし カラーコンタクト エンジェルアイズ2ウィークUVM 6枚入 4箱│アキュビュー ディファイン 代替えに【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 16時 38分に出品され03月31日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※販売終了2ウィークアキュビューディファインや

アーティラル(ARTIRAL)エルージュ(eRouge)ゼル(ZERU)からの代替えにも。

ナチュラル系小さめは30代40代でも自然な瞳



【AngelEyes 2week UVM】

エンジェルアイズ2weekUVモイスト

2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ

1箱6枚入り

BC:8.6mm

DIA:14.0mm

着色直径:12.8mm

着色内径:7.9mm

含水率:38％

度数:±0.00(度なし)〜-10.00

カラー:アクセントブラック、ヴィヴィッドブラウン

UVカット:あり

モイスト機能:あり(MPCポリマー)

医療機器承認番号:30100BZX00026A05

サンドイッチ製法



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