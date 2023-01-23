『カラコン 2week 度あり 度なし カラーコンタクト エンジェルアイズ2ウィークUVM 6枚入 4箱│アキュビュー ディファイン 代替えに【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 16時 38分に出品され03月31日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※販売終了2ウィークアキュビューディファインや
アーティラル(ARTIRAL)エルージュ(eRouge)ゼル(ZERU)からの代替えにも。
ナチュラル系小さめは30代40代でも自然な瞳
【AngelEyes 2week UVM】
エンジェルアイズ2weekUVモイスト
2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ
1箱6枚入り
BC:8.6mm
DIA:14.0mm
着色直径:12.8mm
着色内径:7.9mm
含水率:38％
度数:±0.00(度なし)〜-10.00
カラー:アクセントブラック、ヴィヴィッドブラウン
UVカット:あり
モイスト機能:あり(MPCポリマー)
医療機器承認番号:30100BZX00026A05
サンドイッチ製法
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※土日祝は発送休業
ネコポスは発送後1-3日でポストへ配達
ポスト内の盗難による保障は一切ありません
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コンタクトレンズ ワンデー 1day エルコンワンデー エクシード 6箱 （1箱30枚入）１日使い捨てコンタクトレンズ
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落札価格7644円
659 入札履歴
終了
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