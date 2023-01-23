『LANVIN en Bleu ランバンオンブルー iPhone 14 Pro ケース 正規品 スタンド リング付き リボン Slim Wra【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 07時 19分に出品され04月30日 07時 19分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LANVIN en Bleu ランバンオンブルー iPhone 14 Pro ケース 正規品 スタンド リング付き リボン Slim Wra



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・リボンに指を通すとスマホリングのように利用できます。

・リボンを畳むと、スタンドとしても使用が可能です。



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 22.10 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。