『64チタン ワンピース 玉枠 磯タモ ・ たも網 ウルトラライト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 11時 19分に出品され03月26日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 64チタン ワンピース 45cm玉枠 Φ5mm タモ網

4チタン合金なので、頑強・軽量・海水でも錆びない。

フレーム・接合部分・トルクスネジ all 64チタン合金

0cm/35cm/40cm/45cm/50cm/60cmの6サイズ 原色チタンカラー

【商品登録ブランド】 Titanium Glint 登録第6178454号