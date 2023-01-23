『[デバイス] リュック Work ナイロン2wayミニリュック DRN71098 ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 12時 56分に出品され04月19日 12時 56分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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タテ37cmxヨコ23cmxマチ12.5cm
ポケットの数:6(外側5/内側1)
重量:1070g
持ち手の全長:17cm
ショルダーハーネス付き
タブレット収納可
弊社委託先倉庫より商品が発送されます。
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落札価格7644円
361 入札履歴
終了
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