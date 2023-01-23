『ハクバ Fineseed TOKYO ビジネスバッグ BB1604 B4サイズ対応 16インチPC対応 2ルームタイプビジネスカジュアル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 10時 51分に出品され03月28日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハクバ Fineseed TOKYO ビジネスバッグ BB1604 B4サイズ対応 16インチPC対応 2ルームタイプビジネスカジュアル



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ31cmxヨコ42cmxマチ13cm

・ポケットの数:6(外側0/内側6)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー

・重量:1190g



【サイズ】

高さ : 16.80 cm

横幅 : 40.80 cm

奥行 : 45.60 cm

重量 : 1.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ハクバ

Fineseed

TOKYO

ビジネスバッグ

BB1604

B4サイズ対応

16インチPC対応

2ルームタイプビジネスカジュアル