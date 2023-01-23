『バッファロー USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD 1TB ブラック HD-LE1U3-BB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 49分に出品され04月10日 01時 49分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック 1TB HD-LE1U3-BB

・・Color:ブラックSize:1TB

・USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD 1TB ブラック

・ 【容量】1TB

・ 【対応】USB端子搭載のWindowsパソコン、USB端子搭載のMAC(Intelプロセッサー搭載機のみ)

・ 【接続規格】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

・ 【サイズ(:幅×高さ×奥行)】114×33×171mm※本体のみ(突起部除く) 【質量】約900g