『バッファロー USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD 1TB ブラック HD-LE1U3-BB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 49分に出品され04月10日 01時 49分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブラック 1TB HD-LE1U3-BB
・・Color:ブラックSize:1TB
・USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD 1TB ブラック
・ 【容量】1TB
・ 【対応】USB端子搭載のWindowsパソコン、USB端子搭載のMAC(Intelプロセッサー搭載機のみ)
・ 【接続規格】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
・ 【サイズ(:幅×高さ×奥行)】114×33×171mm※本体のみ(突起部除く) 【質量】約900g
Seagate USB3.2 Gen1対応 ポータブルハードディスク 2.0TB（ブラック）Expansion SGP-MY020UBK
¥ 7644
バッファロー HD-EDS4U3-BE パソコン&テレビ録画用 外付けHDD 4TB
¥ 7644
Wise CFexpress Type B カードリーダー USB 3.2 Gen 2（10Gbps）対応 CFexpress Type B
¥ 7644
アイ・オー・データ 外付けHDD 2TB 録画用 トロッカ 静音 コンパクト 静かeco録 4K録画 USBバスパワー対応 日本製 HDPZ-UT2K
¥ 7643
ADATA 2.5インチ ポータブルHDD 11.5mm スリムタイプ USB3.0対応 1TB ブラック AHV620S-1TU3-CBK
¥ 7642
I-O DATA 外付けHDD ハードディスク 1TB ポータブル テレビ録画 PS4 Mac 日本製 土日サポート HDPT-UT1K
¥ 7641
純正品２セットCANON FINEカートリッジ BC-345(ブラック) + BC-346(3色カラー) x2セット
¥ 7640
ロジテック 音楽CD取り込みドライブ WiFi 5Ghz対応 11ac iOS/Android対応 USB2.0 ホワイト LDR-PS5G
¥ 7638
StarTech.com USB接続 M.2 NGFF SATA SSD対応デュアルスロットアダプタケース USB 3.1(10Gbps)接
¥ 7638
バッファロー SSD-SCT1.0U3-WA (ホワイト) 外付けSSD SSD-SCTU3Aシリーズ 1TB
¥ 7637
ブルーレイドライブ 外付け ポータブル USB3.0/Type-c 外付け blu-ray ドライブ 2つUSBポート SDカード/TFカー
¥ 7637
【ELECOM(エレコム)】HDD 外付けハードディスク ポータブルHDD 2.5インチ 1TB 静音設計 【 TV録画 4K 各種OS PC PS5 PS4 等対応 】 ブラック [▲][EL]
¥ 7637
ブルーレイドライブ 外付けBiscon USB3.0/ Type-C Blu-ray DVD/CD/BDドライブ 薄型ポータブルプレーヤー読
¥ 7637
外付けブルーレイドライブ USB3.0/ Type-C Blu-ray DVD/CD/BDドライブ 薄型ポータブルプレーヤー 読み込み・書き
¥ 7637
FriendlyElec Nanopi NEO3ミニ開発ボードRockChip RK3328ギガビットイーサネットポート2GB DDR4 R
¥ 7636
外付けハードドライブ、2.5インチ ウルトラスリム 超軽量 ポータブル 外付け HDD USB3.0 5Gbps 高速伝送 PC、ラップトッ
¥ 7636
I-O DATA USB 3.1 Gen 1/2.0対応 ポータブルハードディスク 「カクうす Lite」 ブラック 500GB HDPH-
¥ 7636
BUFFALO ミニステーション USB3.1(Gen1)/USB3.0用ポータブルHDD 1TB HD-PCFS1.0U3-BBA
¥ 7636
落札価格7644円
311 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！