『【5個セット】 エレコム アニマルマウスパッド“MOCHIMAL” MP-AN05CATX5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 18時 03分に出品され04月06日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 振り向きアニマルでデスクをかわいく。 プニプニとした心地良い感触のゲル素材を採用し、快適にマウス操作ができるリストレスト付きアニマルマウスパッド“MOCHIMAL”(モチマル)。