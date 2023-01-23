『5個セット エレコム Lightningケーブル/準高耐久/アルミコネクタ/1.0m/グレー MPA-UALPS10GYX5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 29分に出品され03月22日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
コネクタ形状1:Lightning(オス)
コネクタ形状2:USB A(オス)
長さ:1.0m
使用目的・用途:USB(A)端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone，iPad，iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
対応機種(iPhone):iPhone 11 Pro Max，iPhone 11 Pro，iPhone 11，iPhone XS Max，iPhoneXS，iPhoneXR，iPhone X，iPhone 8 Plus，iPhone 8，iPhone 7 Plus，iPhone 7，iPhoneSE，iPhone6s Plus，iPhone 6s，iPhone6 Plus， iPhone 6，iPhone 5s
対応機種(iPad):iPad Pro 10.5-inch， iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)，iPad Pro 9.7-inch，iPad Pro 12.9-inch (1st generation)，iPad Air (3rd generation)，iPad Air 2，iPad Air
対応機種(iPad):iPad mini (5th generation)，iPad mini 4，iPad mini 3，iPad mini 2，iPad (7th generation)，iPad (6th generation)，iPad (5th generation)
対応機種(iPod):iPod touch(7th generation)，iPod touch(6th generation)
パッケージ:PET折り箱
カラー:グレー
保証期間:1年
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5個セット エレコム Lightningケーブル/準高耐久/アルミコネクタ/1.0m/シルバー MPA-UALPS10SVX5
¥ 7644
落札価格7644円
898 入札履歴
終了
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