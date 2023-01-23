『ASUS RGB メカニカル キーボード RA05 TUF GAMING K3 D/RD/JP RGB照明 リストレスト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 03時 16分に出品され03月30日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ASUS RGB メカニカル キーボード RA05 TUF GAMING K3 D/RD/JP RGB照明 リストレスト



【商品説明】

・OSサポート : Windows 10 64ビット

・インターフェース : USB

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・外形寸法 : キーボード438.7（L）x 130.9（W）x 38.75（H）mm リストレスト438.7（L）x 76.95（W）x 10.75（H）mm

・接続 : 有線

・重量 : キーボード：1110 g リストレスト：160 g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 1.74 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。