『武田コーポレーション/温室【ヘキサゴン 温室】グレー(HOS-60)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 05時 29分に出品され03月12日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大切な植物を風や雨から守ります。
組み立て簡単！
組み立てには、プラスドライバーをご用意ください。
サイズ(約):70×60×高さ200cm
3段棚
棚板間隔：約50.5cm
原産国:中国
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¥ 7638
Sungmor フラワースタンド 花台 植木鉢置き台 盆栽用 スタンド 園芸ラック アイアン 観葉植物 鋳鉄 組み立て 屋外 室内 1段
¥ 7637
ステンプランターハンガー ３段型 No.99 小KD
¥ 7637
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¥ 7637
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¥ 7637
HRS 突っ張り式 プランターラック フラワースタンド 室内プランター棚 室内花台 吊り下げ植物 観葉植物置き台 鉢スタンド 鉢置台 伸縮可能
¥ 7637
リビングアウト(Living Out) フラワースタンド フェンス付き スリム 2段 ホワイト
¥ 7636
LUVODI フラワースタンド 花台 キャスター付き 鉢植えスタンド アイアン 盆栽棚 植物棚 ガーデンラック 花置きス
¥ 7634
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¥ 7631
COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット M QJ-25
¥ 7631
[ガーデンマスター] フルスペースラック (幅70-100cm) ブラウン FSR-70100(BR
¥ 7629
タカショー(Takasho) ハンギングツリー ブラック 3.98kg TDM-HS6
¥ 7629
Sungmor フラワースタンド 花台 植木鉢置き台 盆栽用 スタンド 園芸ラック アイアン 観葉植物 鋳鉄 組み立て 屋外 室内 1段
¥ 7628
COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット M QJ-25
¥ 7624
プランタースタンド 屋外 室内 アイアン おしゃれ 3個セット S M L ノップ Knop プラントスタンド 3ピースセット 観葉植物 植木 草 花 ガーデニング 園芸
¥ 7623
ダルトン オシャレ 花瓶 ck1991-1
¥ 7623
木製 フラワースタンド2/3段 鉢植え スタンド 棚 プランタースタンド デスク上置棚 花棚 植物棚 盆栽棚 多肉植物棚 多機能収納ラック 花台 鉢植え 植木鉢スタン
¥ 7623
フラワースタンド プランタースタンド 幅285mm ハイタイプ スクエア型 ブラウン 〔2個セット 〕 木製 moku ガーデニング 園芸〔代引不可〕(代引不可)
¥ 7623
落札価格7643円
587 入札履歴
終了
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